رونالدو في مواجهة هالاند.. قمة نارية بين البرتغال والنرويج .. الليلة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تتجه الأنظار الليلة إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين البرتغال والنرويج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا مع اللقاء المنتظر بين اثنين من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتتجه الأضواء تحديدًا نحو كريستيانو رونالدو وإيرلينغ هالاند، في مواجهة قد تشهد ظهورهما وجهًا لوجه للمرة الأولى بقميصي منتخبي بلديهما.

ويدخل هالاند المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما سجل هدفين في شباك الدنمارك وقاد النرويج لتحقيق الفوز بنتيجة 3-2، ليواصل حضوره الهجومي القوي مع المنتخب.

في المقابل، يسعى رونالدو لمواصلة مشواره مع المنتخب البرتغالي، بعدما استهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على ويلز، حيث يأمل قائد البرتغال في ترك بصمته مجددًا وقيادة منتخب بلاده لتحقيق انتصار جديد.

وبينما يبحث هالاند عن مواصلة التسجيل، يطمح رونالدو إلى إضافة إنجاز جديد إلى مسيرته الدولية الحافلة، لتصبح المواجهة محط أنظار الجماهير حول العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات