الأهلي  يتوج بكأس "صبرا وشاتيلا" لقدامى الرياضيين

غزة/فلسطين أون لاين:

تُوّج فريق قدامى النادي الأهلي الفلسطيني بطلاً لبطولة «صبرا وشاتيلا» لقدامى أندية مدينة غزة، التي نظمتها الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين، فيما حلّ اتحاد الشجاعية وصيفًا، بعد نهائي مثير انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأهلي بنتيجة 6-5.

واختُتمت البطولة مساء السبت، بعد يومين من المنافسات التي جمعت نخبة من نجوم وقدامى أندية مدينة غزة، وسط أجواء رياضية وأخوية أعادت إلى الملاعب شيئًا من ذكريات «الزمن الجميل».

وشهدت الأدوار الإقصائية فوز الشاطئ على فلسطين 2-1، والأهلي على التفاح 2-0، واليرموك على الزيتون 3-2، قبل أن يكتسح الأهلي الشاطئ 5-0، ويتجاوز الشجاعية نظيره اليرموك 2-1، ليضرب الفريقان موعدًا في النهائي.

وبعد نهاية البطولة، جرى تكريم لجنة الحكام، التي ضمت الحكميْن الدولييْن محمود الجيش ومحمد الشيخ خليل، إلى جانب محمود عياد ومحمود أبو حصيرة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح منافسات البطولة، كما تم تكريم المعالج أيمن البلبيسي، والإعلامي المصور إبراهيم الفصيح.

المصدر / فلسطين أون لاين