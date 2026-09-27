إندونيسيا: لن نتراجع عن دعم فلسطين حتى إقامة دولتها

أكد وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو أن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل «اختبارًا للضمير الإنساني»، مشددًا على مواصلة بلاده دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وقال سوغيونو، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ81، إن القانون الدولي يتعرض لانتهاكات صارخة في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرًا أن ما يجري يعيد العالم إلى ما وصفه بـ«عالم ما قبل عام 1945»، قبل قيام منظومة القانون الدولي الحديثة وظهور ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وأضاف أن إندونيسيا «تعرف ما يعنيه النضال ضد الاستعمار»، وما يعنيه العيش في عالم يكون فيه القانون الدولي ضعيفًا ويكون «القوي هو المحق»، مشيرًا إلى أن تجربة بلاده في مواجهة الاستعمار شكلت أساسًا لموقفها الداعم للشعب الفلسطيني.

وشدد وزير الخارجية الإندونيسي على أن بلاده ستواصل دعم الفلسطينيين حتى تحقيق حقهم في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، استنادًا إلى حل الدولتين ووفق معايير تتوافق مع القانون الدولي.

وأكد سوغيونو أن القضية الفلسطينية لا تمثل أزمة تخص منطقة بعينها، بل تشكل اختبارًا لقدرة النظام متعدد الأطراف على الالتزام بالمبادئ التي أُسس للدفاع عنها، وعلى أداء دوره في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات