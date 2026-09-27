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بعمر 41 عامًا.. مودريتش يواصل كتابة التاريخ

27 سبتمبر 2026 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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مودريتش
متابعة/ فلسطين أون لاين:

واصل النجم الكرواتي لوكا مودريتش كتابة التاريخ مع منتخب بلاده، بعدما سجل هدفًا في شباك التشيك، ليساهم في فوز كرواتيا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفرض مودريتش نفسه مجددًا كأحد أبرز عناصر المنتخب الكرواتي، رغم تقدمه في العمر، حيث ظهر بصورة مؤثرة خلال المباراة، قبل أن ينجح في الوصول إلى الشباك وإضافة هدف جديد إلى مسيرته الدولية الحافلة.

وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين المنتخبين، في ظل سعي كل طرف لفرض أفضليته وحسم النقاط، إلا أن المنتخب الكرواتي نجح في النهاية في تحقيق الانتصار، بفضل أداء جماعي قاده عدد من نجومه، وفي مقدمتهم قائده المخضرم مودريتش.

ويواصل لاعب خط الوسط الكرواتي حضوره مع منتخب بلاده رغم بلوغه 41 عامًا، محافظًا على دوره القيادي والفني داخل الفريق، في مشهد يعكس طول مسيرته الدولية واستمراره في المنافسة على أعلى المستويات.

وبهدفه أمام التشيك، أضاف مودريتش فصلًا جديدًا إلى مسيرته مع كرواتيا، مؤكدًا أن حضوره لم يعد مرتبطًا فقط بالخبرة والقيادة، بل لا يزال قادرًا على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف في المباريات الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#ريال مدريد #رياضة #مودريتش

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