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النجيل الصناعي يبعد عبد المنعم وصلاح عن مواجهة جنوب السودان

27 سبتمبر 2026 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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النجيل الصناعي يبعد عبد المنعم وصلاح عن مواجهة جنوب السودان
متابعة / فلسطين أون لاين:

لن يكون محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ضمن قائمة منتخب مصر المسافرة إلى جنوب السودان، لخوض الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، بسبب التحذيرات الطبية المتعلقة بخوض المباراة على أرضية من النجيل الصناعي.

وكان إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، قد أعلن استبعاد عبد المنعم، بناءً على التقرير الطبي لناديه نيس الفرنسي، خاصة أن اللاعب سبق له الخضوع لعملية في الرباط الصليبي، وسط تحذيرات من اللعب على النجيل الصناعي.

ويرى التقرير الطبي أن اللعب على هذا النوع من الأرضيات قد يشكل مخاطرة على اللاعب في ظل وضعه البدني الحالي، ليتم استبعاده من رحلة المنتخب إلى جنوب السودان، حفاظًا على سلامته. 

وسبق ذلك استبعاد محمد صلاح للسبب ذاته، ليخسر منتخب مصر اثنين من أبرز عناصره قبل مواجهة جنوب السودان، في ظل المخاوف الطبية المرتبطة بأرضية ملعب المباراة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#محمد صلاح #رياضة #جنوب السودان

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