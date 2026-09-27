الاحتلال يسجن شقيقين أحدهما قاصر من أبو ديس

قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسجن الفعلي على أسيرين شقيقين من بلدة أبو ديس شرق القدس، أحدهما قاصر، بعد نحو 11 شهرًا على اعتقالهما، في وقت يعانيان فيه من مرض الربو ويحتاجان إلى متابعة ورعاية طبية مستمرة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، وهو جهة حقوقية مستقلة، اليوم الأحد، بأن محكمة الاحتلال حكمت على الأسير فادي أحمد بحر (18 عامًا) بالسجن 16 شهرًا، وعلى شقيقه ياسين أحمد بحر (17 عامًا) بالسجن 14 شهرًا، إضافة إلى تغريم كل منهما 3500 شيكل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقب اقتحام منزل عائلتهما في بلدة أبو ديس، واقتادتهما إلى الاعتقال معًا.

وتأتي الأحكام في ظل استمرار حملات الاعتقال في القدس، إذ وثقت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية 866 حالة اعتقال خلال النصف الأول من عام 2026، بينهم 35 طفلًا و21 سيدة.

وكانت المحافظة قد سجلت 419 حالة اعتقال خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب إصدار محاكم الاحتلال أحكامًا وقرارات بالسجن والاعتقال الإداري والحبس المنزلي والإبعاد.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات