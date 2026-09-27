منتخب أيرلندا يرتدي شارات سوداء خلال مواجهة "إسرائيل"

أعلن لاعبو منتخب أيرلندا لكرة القدم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرمزية خلال مواجهتهم منتخب "إسرائيل"، مساء اليوم الأحد، في مدينة ديبرتسن المجرية، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، تعبيرًا عن تضامنهم مع ضحايا الحرب في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أن لاعبي المنتخب سيرتدون شارات سوداء خلال المباراة تخليدًا لذكرى من فقدوا حياتهم في الصراع، كما قرر اللاعبون عدم المشاركة في بعض المراسم المعتادة التي تسبق اللقاء.

وتأتي هذه الخطوات عقب نقاشات مطولة داخل صفوف المنتخب بشأن خوض المباراة، انتهت بتصويت أيدت فيه أغلبية اللاعبين الاستمرار في المشاركة، فيما أعلن حارس المرمى غافين بازونو انسحابه من القائمة احتجاجًا على إقامة المباراة، مؤكدًا أن موقفه مرتبط برفض قتل المدنيين والانتهاكات المرتكبة في المنطقة.

وقال بازونو في بيان نشره عبر حسابه على إنستغرام، السبت، إن تمثيل منتخب بلاده «يعني له كل شيء»، وإنه يكن احترامًا كبيرًا لزملائه والمدرب والجهاز الفني والشعب الأيرلندي، لكنه توصل بعد تفكير إلى قرار بعدم المشاركة أمام "إسرائيل".

وأوضح الحارس الأيرلندي أنه رجل «ذو إيمان قوي»، وأن مبادئه تمنعه من خوض المباراتين، مشددًا على أن موقفه لا يستهدف الشعب الإسرائيلي أو الجالية اليهودية، وإنما يرتبط بما وصفه بـ«الفظائع في المنطقة».

وكان الاتحاد الأيرلندي قد أكد في وقت سابق إقامة المباراة على ملعب ناغيردي في مدينة ديبرتسن المجرية، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامتها على أرض محايدة.

كما تقرر إقامة المواجهة الثانية بين المنتخبين في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في صربيا، من دون حضور جماهيري.

وأعلن الاتحاد الأيرلندي واللاعبون كذلك التبرع بجزء من الأموال المرتبطة بالمباراتين لصالح أعمال خيرية، في خطوة تأتي بالتزامن مع دعوات داخل أيرلندا إلى مقاطعة مواجهتي منتخب "إسرائيل"، على خلفية الحرب المتواصلة في قطاع غزة.

وأثارت مسألة المصافحة قبل المباراة جدلًا خلال الأيام الماضية، إذ أفادت تقارير بأن لاعبي المنتخب الأيرلندي يملكون هامشًا لاتخاذ قرارهم بشأن المصافحة، رغم بقاء بعض البروتوكولات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلزامية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات