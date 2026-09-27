بعد مناشدات لإنقاذه.. وفاة طفل نازح في غزة عن 8 أشهر

توفي الطفل محمد محمد قويدر، البالغ من العمر 8 أشهر، اليوم الأحد، بعد تدهور حاد في حالته الصحية، رغم المناشدات التي أطلقت لتوفير العلاج وإنقاذ حياته، في ظل ظروف إنسانية وصحية قاسية يعيشها النازحون في قطاع غزة.

ووصل جسد الطفل قويدر، النازح من شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إلى حالة من الهزال الشديد، قبل أن يفارق الحياة، إثر تدهور حالته الصحية وعدم تمكنه من الحصول على العلاج اللازم.

وكان الطفل قويدر قد أصبح الابن الوحيد لوالده الشهيد، وفق ما أفيد، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال النازحون في قطاع غزة، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية ونقص الإمكانات الطبية.

وتأتي وفاة الطفل قويدر في ظل تدهور متواصل للواقع الصحي والإنساني في قطاع غزة، حيث يواجه المرضى والأطفال على وجه الخصوص صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج والأدوية، في وقت تتفاقم فيه معاناة النازحين وتزداد احتياجاتهم الطبية والمعيشية.





المصدر / فلسطين أون لاين