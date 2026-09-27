45 مريضًا يغادرون غزة.. و20,540 ينتظرون العلاج بالخارج

غادر 45 مريضًا، اليوم الأحد، برفقة 60 من مرافقيهم، قطاع غزة للعلاج بالخارج عبر معبر رفح البري، وفق ما أفادت به لجنة التحويلات الطبية في وزارة الصحة بغزة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن إجراءاتها الإدارية والفنية متواصلة لتسهيل إجلاء المرضى والجرحى، وضمان تمكين الحالات المرضية من الوصول إلى العلاج خارج القطاع.

وأوضحت أن 20,540 حالة مرضية ممن لديهم تحويلات طبية لا تزال مدرجة على قوائم الانتظار للعلاج بالخارج، في ظل الحاجة الملحة لتسريع عمليات الإجلاء.

وجددت اللجنة مطالبتها بتسهيل إجلاء الحالات المرضية، لا سيما الحالات الحرجة التي لا تحتمل التأجيل، محذرة من تداعيات استمرار تأخر حصول المرضى على الرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي هذه المغادرات في وقت لا تزال فيه آلاف الحالات المرضية تنتظر دورها للإجلاء وتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وسط احتياجات صحية متزايدة ونقص في الإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة، ما يضاعف الحاجة إلى تسريع إجراءات التحويل والإجلاء.

المصدر / فلسطين أون لاين