فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

45 مريضًا يغادرون غزة.. و20,540 ينتظرون العلاج بالخارج

الاحتلال يأمر باقتلاع زيتون "كفر مالك" شرقي رام الله

أين تذهب الدهون عندما نفقد الوزن؟

تركيا تحجب 93 حسابًا على "إكس" بسبب الدعاية للاحتلال

هيئة الأسرى: تدهور الحالة الصحية للأسير قصي عليان في سجن "جلبوع"

"عراقجي": لن نتراجع عن شروطنا لإعادة فتح مضيق هرمز

غرامة قياسية.. آبل مطالبة بدفع 5.7 مليارات دولار في نزاع براءات اختراع

في الذكرى الثانية لاستشهاده.. حسن نصر الله حاضر في ذاكرة أنصاره

سموتريتش يدعو إلى حرب في الضفة وضم أجزاء من غزة ولبنان

"الصحة": شهيدان و11 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

تركيا تحجب 93 حسابًا على "إكس" بسبب الدعاية للاحتلال

27 سبتمبر 2026 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
...
تركيا تحجب 93 حسابًا على منصة "إكس" بسبب الدعاية للاحتلال

حجبت السلطات القضائية التركية، اليوم الأحد، الوصول إلى 93 حسابًا على منصة "إكس"، على خلفية اتهامها بنشر معلومات مضللة ودعاية مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

وجاء القرار عقب تحقيقات وفحوصات تقنية نسّقتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، خلصت، وفق السلطات، إلى تورط الحسابات المستهدفة في نشر محتوى وصفته بالكاذب، وتنفيذ عمليات توجيه للرأي العام، قالت إنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.

ولم تتضح على الفور طبيعة الحسابات المشمولة بالقرار أو حجم المحتوى الذي نُشر عبرها، فيما يأتي الإجراء في سياق تشديد السلطات التركية إجراءاتها تجاه ما تصفه بحملات التضليل والتلاعب بالمحتوى الرقمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تركيا #منصة إكس #الدعاية للاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة