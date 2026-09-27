تركيا تحجب 93 حسابًا على "إكس" بسبب الدعاية للاحتلال

حجبت السلطات القضائية التركية، اليوم الأحد، الوصول إلى 93 حسابًا على منصة "إكس"، على خلفية اتهامها بنشر معلومات مضللة ودعاية مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

وجاء القرار عقب تحقيقات وفحوصات تقنية نسّقتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، خلصت، وفق السلطات، إلى تورط الحسابات المستهدفة في نشر محتوى وصفته بالكاذب، وتنفيذ عمليات توجيه للرأي العام، قالت إنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.

ولم تتضح على الفور طبيعة الحسابات المشمولة بالقرار أو حجم المحتوى الذي نُشر عبرها، فيما يأتي الإجراء في سياق تشديد السلطات التركية إجراءاتها تجاه ما تصفه بحملات التضليل والتلاعب بالمحتوى الرقمي.

المصدر / فلسطين أون لاين