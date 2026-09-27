هيئة الأسرى: تدهور الحالة الصحية للأسير قصي عليان في سجن "جلبوع"

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تدهور الحالة الصحية للأسير قصي عليان، من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، والمحتجز في سجن "جلبوع"، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا ونصف العام.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، إن عليان معتقل منذ 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، ويعاني أمراضًا ومشكلات صحية عدة، بينها مرض في الرئتين والربو وضيق التنفس، مشيرة إلى أنه فقد نحو 16 كيلوغرامًا من وزنه، كما يعاني من انتشار الدمامل في أنحاء جسده.

اعتقال وتحقيق وظروف قاسية

وبحسب الهيئة، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عليان وفجرت بابه قبل اعتقاله واقتياده إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، حيث تعرض، وفق إفادته، لتفتيش عارٍ، قبل أن تبدأ مرحلة التحقيق التي وصفها بالأقسى، والتي لم تكن تتوقف إلا للسماح له باستخدام دورة المياه.

وأضافت الهيئة أن عليان أمضى 20 يومًا في زنزانة انفرادية خلال فترة التحقيق، ووصفتها بأنها غير ملائمة للعيش الآدمي، إذ كانت خالية من النوافذ وشديدة العتمة، وجدرانها ذات نتوءات تجعل الاتكاء عليها صعبًا، فيما كانت تحتوي على فراش متسخ عبارة عن قطعة بلاستيكية لا توفر الراحة، ومن دون وسادة.

ونقل محامي الهيئة عن الأسير عليان قوله إنه بعد انتهاء فترة التحقيق في "المسكوبية"، نُقل إلى سجن "مجيدو"، حيث تعرض مجددًا لتفتيش عارٍ قبل إدخاله إلى القسم.

وأفاد عليان بأنه بقي في "مجيدو" نحو أربعة أشهر، ثم نُقل إلى سجن "نفحة"، قبل أن يُنقل إلى سجن "شطة" عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث مكث قرابة عامين، ثم نُقل لاحقًا إلى سجن "جلبوع"، ولا يزال محتجزًا فيه.

وقال إن عمليات النقل رافقتها، وفق إفادته، اعتداءات بالضرب والشتائم والتهديد بهدم منزل شقيقه.

اكتظاظ ونقص في الطعام

ووصف عليان، وفق الهيئة، ظروف الاحتجاز في سجن "جلبوع" بأنها «صعبة للغاية»، مشيرًا إلى الاكتظاظ الشديد داخل الأقسام، واضطرار عدد من الأسرى إلى النوم على الأرض لعدم توفر أماكن كافية.

كما تحدث عن سوء أوضاع الطعام من حيث الكمية والنوعية، وقال إنه لا يكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسرى، الأمر الذي أدى إلى فقدان معظمهم أوزانهم.

وأضاف أن الأسرى ممنوعون من الحديث مع الأسرى الموجودين في الغرف الأخرى.

مطالب بمتابعة حالته الصحية

وبحسب الهيئة، يحتاج الأسير عليان إلى نظارة طبية، وإلى عرضه على طبيب مختص وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة حالته الصحية، ولا سيما ما يتعلق بالرئتين والربو وضيق التنفس والدمامل وفقدان الوزن.

وقالت الهيئة إن زيارة محاميها للأسير تتم وهو مقيد اليدين إلى الخلف والرجلين، ومنحني الرأس، فيما يجري الحديث مع المحامي عبر هاتف ومن خلف حاجز زجاجي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات