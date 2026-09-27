في الذكرى الثانية لاستشهاده.. حسن نصر الله حاضر في ذاكرة أنصاره

توافق اليوم الأحد، الذكرى الثانية لاستشهاد الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية استهدفت مقرًا للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في 27 أيلول/سبتمبر 2024، خلال تصعيد عسكري واسع بين "إسرائيل" وحزب الله.

وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله إقامة مهرجان اليوم الأحد، في مرقد نصر الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاده واستشهاد الأمين العام السابق للحزب هاشم صفي الدين، إلى جانب عدد من الذين قضوا في الغارة التي استهدفت مقر قيادة الحزب.

وكانت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في 27 أيلول/سبتمبر 2024 قد طالت ما وصفه جيش الاحتلال آنذاك بالمقر المركزي لحزب الله، وأدت إلى تدمير عدد من المباني في المنطقة، قبل أن يؤكد الحزب في اليوم التالي استشهاد نصر الله.

وجاء استشهاد نصر الله بعد أكثر من ثلاثة عقود في قيادة حزب الله، إذ تولى منصب الأمين العام للحزب عام 1992، وبرز خلال السنوات التالية بوصفه أبرز وجوه الحزب وقادته السياسيين والعسكريين، كما ارتبط اسمه بمواقف الحزب تجاه الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي والقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب الغارة، موجة واسعة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة، فيما أثار استشهاد نصر الله تداعيات سياسية وأمنية واسعة في لبنان والمنطقة، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي آنذاك.

وفي الذكرى الثانية، أُقيمت فعاليات تأبينية في لبنان وخارجه، إذ شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، مهرجانًا تأبينيًا بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد نصر الله وصفي الدين، بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية.

كما شهد مخيم البرج الشمالي في لبنان فعالية لإحياء الذكرى، تناول خلالها المشاركون مسيرة نصر الله ومواقفه، إلى جانب الحديث عن تداعيات التطورات التي شهدها لبنان والمنطقة خلال العامين الماضيين.

وتحل الذكرى الثانية لاستشهاد نصر الله في ظل استمرار تداعيات المواجهات الإسرائيلية في المنطقة، فيما يستعيد أنصاره ومحبو الحزب مسيرته ومواقفه خلال سنوات قيادته، وسط فعاليات واحتفالات تأبينية في لبنان وعدد من الدول.





المصدر / فلسطين أون لاين