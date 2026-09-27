قاسم لـ "فلسطين": الحية رسم استراتيجية حماس على الصعيد الوطني

غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن تصريحات رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية خلال لقاء متلفز مع التلفزيون العربي رسمت استراتيجية حماس الواضحة في المجال الوطني على وجه الخصوص بإعطاء الأولوية لوقف العدوان على القطاع، وأن ذلك ضمن الاستراتيجيات الثابتة والواضحة عند حركة حماس والأصل أن تكون عند الكل الفلسطيني.

وأضاف قاسم لصحيفة "فلسطين" أن الحية وضح حجم المرونة التي تبديها حماس في التعامل مع المسألة باعتبار وضع وقف العدوان كمصلحة عليا لشعبنا الذي تعرض لإبادة جماعية على مدار 3 سنوات ودور الوسطاء في هذا السياق.

ولفت إلى أن الحية شدد في خطابه على ضرورة إغاثة الشعب الفلسطيني في المقابل هناك معوقات يضعها الاحتلال، منها استمرار خرق الاتفاق وعدم قبوله في خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها مع نيكولاي ملادينوف واستمرار القتل اليومي وإغلاق المعابر ومنع السفر وتعطيل القوات الدولية وموضوع لجنة التكنوقراط الموجودة بالقاهرة.

وشدد قاسم "هذا الطرح من الدكتور خليل يؤكد المسار الثابت لحماس بأولوية وقف الإعمار وإعادة إعمار القطاع بشكل عاجل وإغاثته".

في الموضوع الداخلي، أشار قاسم إلى أن الحية أكد حرص حماس على بناء بيت فلسطيني على أسس ديمقراطية وتعددية بعيدا عن الإقصاء والتفرد وأبدى مرونة كبيرة في هذا السياق واستعداده للقاء رئيس السلطة محمود عباس، لأنه يجب الحوار الوطني الجاد الشامل مدخلا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني لأن التفرد والإقصاء في المسألة سيعد انتاج المشكلة ولن نكون أمام نظام شرعي.

وشدد أنها دعوة مهمة من الدكتور خليل الحية في هذا المسار الوطني وأيضا تأكيده على موضوع التحالف المشترك وأنه هذا يمكن ان يكون نواة لعمل وطني مشترك، بالانتقال من كونه تحالفا انتخابيا مؤقتا إلى إيجاد أرضية مشتركة للبناء عليها".

المصدر / فلسطين أون لاين