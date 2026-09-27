في يومها العالمي .. الاحتلال دمر جميع المنشآت السياحية في غزة

أفادت معطيات اقتصادية بأن التدمير الممنهج للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد تسبب في تدمير جميع المنشآت السياحية بصورة كلية، حيث تم تدمير ما يقارب 4,992 منشأة تعمل في نشاط السياحة، منها 3,450 منشأة في نشاط المطاعم وتقديم المشروبات (التي تشكل 69.1% من المنشآت السياحية في قطاع غزة).

وكذلك 921 منشأة في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه الأخرى (18.4% من المنشآت السياحية في قطاع غزة)، و182 منشأة في صناعة وبيع منتجات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، و173 منشأة في أنشطة الفنادق والإقامة والمنشآت المشابهة.

وتسببت الإبادة الإسرائيلية بفقدان 15,265 عاملاً وظائفهم في نشاط السياحة، منهم 10,887 عاملاً في أنشطة المطاعم وتقديم المشروبات (التي تشكل 71.3% من العاملين في أنشطة السياحة في قطاع غزة)، و2,277 عاملاً في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه الأخرى (التي تشكل 14.9% من العاملين في أنشطة السياحة في قطاع غزة)، و964 عاملاً في أنشطة الفنادق والإقامة والمنشآت المشابهة.

جاء ذلك، خلال تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وكشف فيه أيضا عن تراجع عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 28.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، الذي صدر في اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف اليوم الأحد 27 أيلول من كل عام، بلغ عدد نزلاء الفنادق نحو 86.6 ألف نزيل، أقاموا نحو 183 ألف ليلة مبيت، خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستحوذت محافظة رام الله والبيرة على النسبة الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 36%، تلتها نابلس بنسبة 28%، وأريحا والأغوار بنسبة 15%، وبيت لحم بنسبة 14%، وشكل الوافدون الفلسطينيون المقيمون في أراضي 1948، النسبة الأكبر من اجمالي النزلاء بنحو 60%، مقابل 28% للنزلاء المحليين، و12% لباقي الجنسيات.

وبحسب بيانات زوار اليوم الواحدة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار للنصف الأول من العام 2026، فقد بينت النتائج أن ما يقارب 2,119 ألف زيارة قام بها الزوار الوافدون والمحليون (زوار اليوم الواحد) للمواقع السياحية في الضفة الغربية، خلال النصف الأول من العام 2026، مقابل 2,626 ألف في النصف الأول من العام 2025، بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 19%، منها 1,368 ألف زيارة من الزوار المحليين الفلسطينيين، ومنها 751 ألف زيارة من الوافدين من خارج فلسطين.

وأشارت بيانات القوى العاملة للربع الثاني من العام 2026، إلى ارتفاع أعداد العاملين في الأنشطة السياحية خلال الربع الثاني من العام 2026 في الضفة الغربية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2025 بنسبة 15% عما هو عليه لنفس الفترة، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي 38.5 ألف عامل، وهذا يشكل ما نسبته 6.1% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية خلال الربع الثاني من العام 2026.

ويتوزع عدد العاملين في قطاع السياحة في الضفة الغربية حسب الحالة العملية إلى 26.6 ألف عامل بأجر (منهم 25.3 ألف ذكر، و1.3 ألف أنثى)، و8 آلاف عاملين لحسابهم (منهم 7.1 ألف ذكر، و0.9 ألف أنثى)، و3.3 ألف صاحب عمل، (منهم 3.1 ألف ذكر، و0.2 ألف أنثى) والباقي 600 عامل هم أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: