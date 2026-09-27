الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، بينهم أسرى محررون وامرأة، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين.

ففي جنين، حاصرت قوة خاصة تابعة للاحتلال منزلًا في منطقة "واد المرداوي" ببلدة عرابة جنوب غرب المحافظة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبًا، وتركت شابًا معصوب العينين ومكبل اليدين خلال الاقتحام، قبل أن تعاود اقتحام البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الصيدلانية أميمة نعمان عابد من بلدة كفر ذان غرب جنين، التي تعرضت هي الأخرى للاقتحام، بينما داهمت منازل المواطنين خلال اقتحام قرى بيت قاد شرق المحافظة، ومركة جنوب غربها، ورابا جنوب شرقها، وبير الباشا جنوبًا، وأم التوت شرقًا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق المحافظة، واعتقلت الشاب محمد عبيد عقب مداهمة منزله في حارة القيسارية بالبلدة القديمة وسط المدينة، بالتزامن مع تشديد إجراءات الاحتلال على الحواجز وعرقلة حركة المواطنين ووصولهم إلى أماكن عملهم.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، وسيّرت آلياتها في عدد من شوارعها، قبل أن تعتقل الشابين يحيى قاهر أبو هنية ومحمد طلب أبو هنية.

أما في رام الله، فداهمت قوات الاحتلال منزلًا وحولته إلى ثكنة عسكرية خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق المدينة، في وقت هاجم مستوطنون قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وأحرقوا مركبات تعود لمواطنين فلسطينيين.

وفي القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه سيدة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال المدينة، فجر اليوم، فيما اعتقلت الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات عقب مداهمة منزله في بلدة جبل المكبر.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحامها منطقة "مثلث الطبقة" جنوبي مدينة دورا، كما اقتحمت بلدة بيت أمر شمال المحافظة.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات في ظل تصاعد عمليات المداهمة والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين