شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي جوي ومدفعي على غزة

استشهد مواطن، اليوم الأحد، وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة قرب مسجد الرباط في منطقة مواصي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو عدي عدلي العصار (28 عامًا)، وقد استشهد جراء استهدافه في منطقة المواصي.

كما وأصيب مواطنون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات مدنية في وقت واصلت المدفعة والآليات العسكرية إطلاق رصاصها صوب الأحياء السكنية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي الشيخ رضوان، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات والزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

وذكرت ذات المصادر أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صواريخها صوب تجمع للمواطنين قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة صوب الأحياء السكنية في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والزوارق الحربية باتجاه المناطق الغربية.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها وقذائفها العسكرية صوب الأحياء السكنية غرب المحافظة.

وفي جنوبي القطاع، تعرضت مواصي مدينة رفح لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار جنوبي المواصي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: