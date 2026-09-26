خليل الحية: نريد من واشنطن أفعالا حقيقية تجاه سلوك الاحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، د. خليل الحية، إن الحركة أجرت عدة لقاءات مع الجانب الأميركي، مؤكدا أنه نقل خلالها مطالب الشعب الفلسطيني وتحدث عن سلوك الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بتطبيق الاتفاق.

وأضاف الحية، في لقاء على التلفزيون العربي، يذاع مباشرة، وتابعه , أن الحركة لمست خلال اللقاءات حالة من التفهم، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي وصفها بأنها إيجابية، وأن الحركة سمعت "تفهما وثناء" في السر والعلن، لكنها تريد أفعالا حقيقية وعملية.

وفي الشأن السياسي، قال الحية إن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الوصول إلى الأمم المتحدة "كان الأولى أن يطال بنيامين نتنياهو"، في إشارة إلى القرار الأميركي المتعلق بمشاركة عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد التلفزيون العربي أن واشنطن رفضت منح عباس تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي.

وحذر الحية من أن المنطقة تعيش "على صفيح ساخن"، معتبرا أن بوابة استقرارها تتمثل في الشعب الفلسطيني، ومؤكدا أن الاحتلال يطمح إلى نفي الشعب الفلسطيني، وأن حركته ستواجه مخططات التهجير.

وأكد على استمرار حماس في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال "بكل أدواتها ووسائلها المشروعة".

المصدر / فلسطين أون لاين