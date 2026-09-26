فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحذير من تسجيل شرائح هاتف بأسماء أهالي غزة دون علمهم

أردوغان: لن نتخلى عن نصرة الحق ومحاسبة مرتكبي الإبادة

نائب أمريكي يتحدى "إسرائيل": أفرجوا عن البرغوثي ودعوا الفلسطينيين يختارون قيادتهم

بعد 3 أعوام تحت الركام.. انتشال جثامين شهداء عائلة "عطا الله" بغزة

مخطط للمليشيات العميلة يستهدف مستشفى ناصر.. أمن المقاومة يكشف التفاصيل

"تجربة صلاة اليهود" بالأقصى.. حماس تحذر من مخطط الاحتلال

الاحتلال يمدد حصار مخيمي طولكرم ونور شمس

ميتا تكشف جهازًا بحجم علبة "إيربودز" لتقليل الاعتماد على الهاتف

القرنفل والأمراض التنفسية.. ماذا تقول الدراسات عن فعاليته؟

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف مناطق عدة جنوب لبنان

أردوغان: لن نتخلى عن نصرة الحق ومحاسبة مرتكبي الإبادة

26 سبتمبر 2026 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
...
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، مشددًا على أن مرتكبي الإبادة الجماعية يجب أن يمثلوا أمام العدالة والقانون والتاريخ.

وقال أردوغان، السبت، إن تركيا "عازمة على إسقاط قناع العقلية الصهيونية الاحتلالية، عديمة الإنصاف والضمير والأخلاق والمبادئ"، وتعتقد أنها "مختارة" وترى نفسها فوق جميع البشر.

وأضاف أن عدم محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية أمام العدالة والقانون والتاريخ يعني تكرار الوحشية ذاتها، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة "ليسوا وحدهم" في سعيهم للحصول على الحق والعدالة.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لن تتخلى عن نصرة الحق، وستواصل، "قولا وفعلا"، سرد الحقائق والوقوف إلى جانب المظلومين، معتبرًا أن موقف تركيا القائم على "الضمير والكرامة والأخلاق والشجاعة" منح الأمل للمظلومين وشجع دولًا أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة.

وأكد أردوغان أن مكان مجرمي الحرب ليس منبر الأمم المتحدة، وإنما "قاعات المحاكم"، حيث ينبغي محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.

المصدر / وكالات
#تركيا #غزة #أردوغان #الشعب الفلسطيني #إبادة #مجرمي الحرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة