أردوغان: لن نتخلى عن نصرة الحق ومحاسبة مرتكبي الإبادة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، مشددًا على أن مرتكبي الإبادة الجماعية يجب أن يمثلوا أمام العدالة والقانون والتاريخ.

وقال أردوغان، السبت، إن تركيا "عازمة على إسقاط قناع العقلية الصهيونية الاحتلالية، عديمة الإنصاف والضمير والأخلاق والمبادئ"، وتعتقد أنها "مختارة" وترى نفسها فوق جميع البشر.

وأضاف أن عدم محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية أمام العدالة والقانون والتاريخ يعني تكرار الوحشية ذاتها، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة "ليسوا وحدهم" في سعيهم للحصول على الحق والعدالة.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لن تتخلى عن نصرة الحق، وستواصل، "قولا وفعلا"، سرد الحقائق والوقوف إلى جانب المظلومين، معتبرًا أن موقف تركيا القائم على "الضمير والكرامة والأخلاق والشجاعة" منح الأمل للمظلومين وشجع دولًا أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة.

وأكد أردوغان أن مكان مجرمي الحرب ليس منبر الأمم المتحدة، وإنما "قاعات المحاكم"، حيث ينبغي محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.

المصدر / وكالات