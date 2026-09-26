نائب أمريكي يتحدى "إسرائيل": أفرجوا عن البرغوثي ودعوا الفلسطينيين يختارون قيادتهم

دعا النائب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي رو خانا "إسرائيل" إلى الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، مؤكدًا أن «على الفلسطينيين اختيار قادتهم بأنفسهم».

وقال خانا، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس"، إنه يؤيد إطلاق سراح البرغوثي، معتبرًا أن القيادي الفلسطيني يتمتع بمكانة خاصة بين الفصائل الفلسطينية، وأنه يمكن أن يؤدي دورًا في أي مسار سياسي مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب "إسرائيل".

ورأى خانا أن البرغوثي يُنظر إليه بوصفه قائدًا قويًا ونزيهًا وعلمانيًا، وهي صفات، بحسب طرحه، قد تؤهله للمشاركة في ترتيبات سياسية فلسطينية مستقبلية.

ولاقت دعوة خانا تأييدًا من شخصيات أميركية، من بينها الصحفي والمعلق السياسي نيكولاس كريستوف، الذي اعتبر الإفراج عن البرغوثي خطوة منطقية إذا كان الهدف الوصول إلى السلام في الشرق الأوسط.

بدوره، دعا الصحفي والمحلل السياسي بيتر باينارت المرشحين الديمقراطيين المحتملين للرئاسة الأميركية إلى تبني موقف خانا بشأن الإفراج عن البرغوثي.

في المقابل، واجهت الدعوة انتقادات من ناشطين ومحللين "إسرائيليين" وأميركيين، ركزت على الأحكام القضائية الصادرة بحق البرغوثي، الذي أدانته محكمة "إسرائيلية" في قضايا قتل مرتبطة بالانتفاضة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات