بعد 3 أعوام تحت الركام.. انتشال جثامين شهداء عائلة "عطا الله" بغزة

انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، اليوم السبت، جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة "عطا الله" في مدينة غزة، كان قد دُمّر في غارة جوية "إسرائيلية" سابقة خلال الحرب المستمرة على القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإنقاذ واصلت العمل لساعات في ظروف صعبة، وسط نقص حاد في المعدات اللازمة لرفع الركام، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الجثامين ونقلها إلى أحد مستشفيات المدينة تمهيدًا للتعرف إلى هوياتهم ومواراتهم الثرى.

وتأتي عملية الانتشال ضمن جهود متواصلة للعثور على جثامين الشهداء العالقين تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة في مختلف مناطق قطاع غزة، في ظل صعوبة عمليات البحث والإنقاذ ونقص المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار.

ولا تزال أعداد من المفقودين في القطاع مجهولة المصير، وسط استمرار عمليات البحث عن جثامين يُعتقد أنها لا تزال تحت الركام منذ فترات طويلة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات