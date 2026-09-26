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مخطط للمليشيات العميلة يستهدف مستشفى ناصر.. أمن المقاومة يكشف التفاصيل

26 سبتمبر 2026 . الساعة 14:39 بتوقيت القدس
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مليشيات عميلة في غزة

كشف أمن المقاومة عن إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بمشاركة مجموعات من العصابات العميلة المدعومة من الاحتلال.

وأوضح أمن المقاومة، في بيان، السبت، أن المخطط كان يتضمن تنفيذ هجوم واسع على المستشفى بمشاركة مجموعات من رفح وخانيونس ودير البلح، وبإسناد استخباري وجوي من الاحتلال.

وبحسب المعلومات التي أعلنها أمن المقاومة، أشرف الاحتلال على تدريب عناصر من هذه المجموعات داخل قواعد عسكرية، بما شمل التدريب على تنفيذ سيناريو يحاكي هجومًا مشتركًا واسع النطاق يستهدف مراكز مدنية وحيوية في قطاع غزة.

وأضاف أنه اعتقل عددًا من عملاء الاحتلال المكلفين بتشكيل وتنظيم "خلايا نائمة" في مناطق مجاورة لمراكز حيوية في خانيونس ودير البلح، تمهيدًا للمشاركة في المخطط.

وحذّر أمن المقاومة من أن أي محاولة للمساس بالمدنيين والمواقع الحيوية ستكون "مغامرة غير محسوبة"، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات مريبة أو معلومات يمكن أن تسهم في كشف المخططات التخريبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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