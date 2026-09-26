غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف مناطق عدة جنوب لبنان

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير إسرائيلية في مناطق جنوبية منذ ساعات الليل.

واستهدفت سلسلة الغارات الإسرائيلية الجبل الرفيع والريحان، بين إقليم التفاح وقضاء جزين، فيما سُمع دوي الانفجارات في مدينة صيدا ومحيطها.

كما استهدفت ثلاث غارات أطراف بلدة سجد، فيما أفادت تقارير لبنانية بأن الغارات طالت مرتفعات البلدة في قضاء جزين.

وفي وقت سابق، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية، فجر السبت وصباحه، مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن. كما شهدت دوحة كفررمان قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا متكررًا، كما أفادت كذلك بتنفيذ قوات الاحتلال، بعد منتصف الليل، تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثا.

وفي رواية أخرى بشأن مواقع التفجيرات، أفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن جيش الاحتلال نفذ تفجيرًا بين بلدتي برعشيت وكونين في قضاء بنت جبيل، وآخر في محيط بلدة بيت ياحون، وذكر أن أصداء التفجير الأخير سُمعت في أنحاء مختلفة من الجنوب.

كما تحدثت تقارير لبنانية عن تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية تمشيط من بيت ياحون باتجاه منازل في عيتا الجبل، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق قرى النبطية وإقليم التفاح.

ويأتي التصعيد صباح السبت بعد يوم من غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير إسرائيلية طالت مناطق عدة في جنوب لبنان، إذ تعرضت، الجمعة، بلدات ومناطق بينها كفرتبنيت وكونين وحداثا ووادي زبقين وميفدون وزوطر الشرقية لقصف إسرائيلي، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في مناطق أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين