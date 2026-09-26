هولندا تشدد الخناق على منتجات المستوطنات.. الحظر يصل إلى أمتعة المسافرين

دخل حيز التنفيذ في هولندا، اعتبارًا من 22 أيلول/سبتمبر، حظر جديد على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ليشمل الواردات التجارية وكذلك المنتجات التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية.

وبحسب مصلحة الجمارك الهولندية، يسري الحظر حتى على المنتجات التي يتم إدخالها للاستخدام الشخصي أو تقديمها كهدايا أو الاحتفاظ بها كتذكارات، كما لا يؤثر تاريخ شراء المنتج على تطبيق القرار، إذ يشمل المنتجات التي جرى شراؤها قبل بدء سريان الحظر.

ولا يقتصر تطبيق الإجراء على المسافرين القادمين إلى هولندا مباشرة، بل يشمل أيضًا من يصلون إليها عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، إذ إن إدخال المنتجات إلى دولة أوروبية أخرى مسبقًا لا يلغي الحظر عند دخولها إلى الأراضي الهولندية.

ونشرت هيئة الجمارك الهولندية إرشادات خاصة للمسافرين، دعت فيها إلى مراعاة القيود الجديدة عند إدخال المنتجات القادمة من المستوطنات ضمن الأمتعة الشخصية.

المصدر / فلسطين أون لاين