"الإعلامي الحكومي": 262 صحفياً استشهدوا.. ومطالبات بمحاسبة الاحتلال

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية القانونية والميدانية للصحفيين الفلسطينيين، في ظل ما وصفه باستهداف ممنهج للصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال الحرب على قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان له، اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، إنه يحيّي صمود الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين «يعمدون الحقيقة بدمائهم»، موجهاً التحية إلى أرواح الشهداء، ومتمنياً الشفاء للجرحى والحرية للأسرى.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي جيش الاحتلال بارتكاب انتهاكات بحق الصحفيين، وقال إنه يعتبرها «جرائم حرب» وجرائم ضد الإنسانية، وفق توصيفه، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعا المكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي وعاجل بشأن استهداف الصحفيين وتدمير المؤسسات الإعلامية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، وفق ما ورد في البيان.

262 صحفياً وإعلامياً استشهدوا

ووفق حصيلة أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي، استشهد 262 صحفياً وإعلامياً، بينهم 26 صحفية وإعلامية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، فيما أصيب أكثر من 433 صحفياً وإعلامياً بجروح متفاوتة.

وأضاف المكتب أن 50 صحفياً وإعلامياً تعرضوا للاعتقال، ولا يزال 23 منهم رهن الاعتقال، بينما لا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين، بحسب البيان.

وأشار إلى استهداف عائلات الصحفيين ومنازلهم، قائلاً إن 32 أسرة من عائلات الصحفيين الشهداء أُبيدت، فيما تعرض 53 منزلاً لصحفيين للتدمير الكلي أو الجزئي.

أضرار واسعة طالت المؤسسات الإعلامية

وقال المكتب إن التدمير طال 12 مقراً لصحف ومجلات ورقية، و23 صحيفة إلكترونية، و11 إذاعة محلية، و16 قناة تلفزيونية وفضائية، و27 مطبعة، إضافة إلى خمس مؤسسات نقابية ومهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة.

وقدّر المكتب الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي بأكثر من 800 مليون دولار، نتيجة تدمير مقرات المؤسسات الإعلامية والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل والبث.

ورغم الأضرار، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن 143 مؤسسة إعلامية لا تزال تعمل في قطاع غزة، رغم تضرر أو تدمير مقراتها، مؤكداً استمرار الصحفيين في أداء عملهم ونقل الأحداث.

المصدر / فلسطين أون لاين