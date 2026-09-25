4 دوريات أوروبية كبرى تطالب بإصلاحات شاملة في حوكمة "فيفا"

طالبت أربع من أبرز دوريات كرة القدم الأوروبية، بإصلاحات شاملة في منظومة حوكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشمل تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار والفصل بين صلاحياته التنظيمية والتجارية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن روابط الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني "بوندسليغا"، والدوري الإيطالي "سيري آ"، والدوري الإسباني "لا ليغا".

وقالت الدوريات الأربع إن "فيفا" بحاجة إلى حدود دستورية واضحة، وضوابط وتوازنات أقوى، وفصل أكبر بين وظائفه التنظيمية والتجارية.

ويمثل البيان، الجمعة، أول تحرك منسق للدوريات الأربع في أعقاب الجدل الذي أثاره مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايس"، الذي طرحه الاتحاد الدولي بهدف توسيع عملياته التجارية والسماح باستثمارات خارجية، قبل أن يتراجع عنه في يوليو/ تموز الماضي إثر اعتراضات واسعة من مؤسسات كروية عدة.

وقالت الدوريات الأربع: "قد تكون كأس العالم ذروة رياضتنا، لكن أسس كرة القدم تستمر أسبوعا بعد أسبوع في الملاعب الممتلئة بالجماهير والمجتمعات المحلية، بفضل اللاعبين والجماهير والأندية والروابط في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أن "أسس كرة القدم الراسخة تعرضت في السنوات الأخيرة للتهديد بسبب مشكلة جوهرية في الحوكمة"، معتبرة أن الظروف التي أدت إلى طرح مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايس" لا تزال قائمة رغم التخلي عنه.

وطالبت بمنح أصحاب المصلحة المتضررين دورا حقيقيا في عملية صنع القرار، وإنشاء هيئة دائمة تمثل الأطراف الرئيسية في كرة القدم، بما في ذلك الاتحادات الوطنية والروابط والأندية واللاعبون في منافسات الرجال والسيدات.

كما دعت إلى أن تستند قرارات "فيفا" إلى الأدلة، وإلى حماية دوره التنظيمي من التأثيرات المرتبطة بوظيفته التجارية.

وقالت إن "مستقبل فيفا يهم كل من يهتم بكرة القدم، لأن رياضتنا لا يمكن أن تنمو عالميا إذا تم تقويض أسسها".

ونوهت إلى أن "مشكلة حوكمة فيفا تتجاوز بكثير دور فرد واحد"، معتبرة أن القضية الأوسع تتمثل في مدى ملاءمة الجمع بين الصلاحيات التنظيمية والتجارية والسياسية لرئيس الاتحاد الدولي، دون وجود ضوابط وتوازنات فعالة ومشاركة كافية من أصحاب المصلحة المتأثرين بالقرارات.

وشددت الدوريات والأندية الأوروبية على أن زيادة عدد البطولات والمباريات الدولية تفرض أعباء إضافية على اللاعبين وتؤثر في المسابقات المحلية، فيما يؤكد "فيفا" أن مشاريعه التجارية والتنموية تهدف إلى زيادة الموارد وتوسيع الاستثمارات في كرة القدم حول العالم.

ويأتي التحرك الأوروبي في وقت يتعرض فيه رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لضغوط متزايدة بشأن طريقة إدارة المؤسسة الدولية، قبل انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في مارس/ آذار 2027، والتي يسعى خلالها إلى الفوز بولاية جديدة.

وكان إنفانتينو اقترح، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إجراء مراجعة خارجية مستقلة لإطار حوكمة "فيفا" المتعلق بالمبادرات الاستراتيجية الرئيسية، إلى جانب إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية والروابط والجهات المعنية الأخرى بشأن سبل تعزيز عملية صنع القرار.

غير أن الدوريات الأربع اعتبرت أن المطلوب يتجاوز مجرد تعديل الإجراءات، وقالت: "لقد أقر رئيس فيفا الآن بالحاجة إلى الإصلاح، لكن لا يكفي استكشاف تغييرات سطحية في الإجراءات... فالإصلاح الجوهري للحوكمة ضروري لاستعادة حدود دستورية واضحة داخل فيفا".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: