حل مشكلة إعادة تشغيل آيفون 18 برو يقترب.. تفاصيل جديدة

قضى بعض مالكي هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس الأيام الأولى مع هواتفهم الجديدة في التعامل مع مشكلات عدم استجابة النظام، وإعادة التشغيل المفاجئة، وإجراء مكالمات مع الدعم الفني، وعمليات إعادة تثبيت النظام، وحتى طلبات استبدال الأجهزة. والآن، تقول شركة أبل إن الحل بات قريبًا.

أكدت الشركة لموقع "9to5Mac" أنها تعمل حاليًا على تطوير تحديث برمجي يعالج مشكلة إعادة التشغيل، ومن المتوقع إطلاقه مطلع الأسبوع المقبل.

ويزيل هذا التأكيد الغموض حول تساؤل مهم لدى المستخدمين المتضررين، حيث كان بعضهم قد بدأ يتساءل عما إذا كانت هواتفهم الجديدة تعاني من عيوب في العتاد، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وكانت تقارير أشارت إلى مشكلات عدم استجابة هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس وإعادة تشغيلها عند فشل المصادقة عبر Face ID. وفي ذلك الوقت، لم تكن "أبل" قد أقرت بالمشكلة، وكان بعض المستخدمين يتلقون من الدعم إفادات بأن أجهزتهم قد تكون معيبة.

وأثناء محاولة موقع "9to5Mac" إجراء المصادقة داخل تطبيق كلمات المرور على هاتف آيفون 18 برو، توقف الهاتف عن الاستجابة قبل أن يعيد التشغيل، مع ظهور سجل تعطل (panic log) لاحقًا في تحليلات آيفون. وهذا السجل هو ملف يسجله النظام عند حدوث تعطل خطير يؤدي إلى إعادة تشغيل الجهاز، ويحتوي على معلومات تقنية تساعد "أبل" في معرفة سبب المشكلة.

ولم توضح "أبل" السبب الأساسي للمشكلة، كما لم تحدد إصدار iOS الذي سيتضمن الإصلاح بالضبط. ويعني تحديث البرمجيات أيضًا أن المالكين الذين يواجهون مشكلة إعادة التشغيل هذه تحديدًا لن يحتاجوا إلى استبدال هواتفهم لمجرد التخلص من المشكلة.

بعض المالكين جربوا كل شيء تقريبًا

تشير شكاوى مالكي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس المتضررين إلى أن مشكلة إعادة التشغيل قد دفعتهم للقيام بالكثير من محاولات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

فقد جرب المستخدمون إعادة ضبط Face ID، وإعادة تثبيت نظام iOS، وتشغيل أدوات التشخيص الخاصة بـ"أبل"، والتواصل مع الدعم الفني، بينما فكر البعض الآخر في استبدال الجهاز أو أقدموا على ذلك بالفعل بعد استمرار حالات تعطل النظام.

وفي بعض الحالات، تعامل دعم أبل، بحسب التقارير، مع الأجهزة المتضررة على أنها قد تكون معيبة، ما دفع أصحابها إلى استبدالها بأجهزة أخرى، رغم أن المشكلة الأساسية تبدو الآن شيئًا يمكن لأبل معالجته من خلال تحديث.

ويمثل الوضع مصدر إزعاج للعملاء المتضررين ولأبل على حد سواء. فقد شهدت الشركة عمليات إطلاق آيفون مضطربة من قبل، بدءًا من مشكلة "Antennagate" في آيفون 4 والجدل حول مشكلة "Bendgate" في آيفون 6، وصولًا إلى مشكلة اهتزاز الكاميرا التي أثرت في آيفون 14 برو بعد فترة قصيرة من إطلاقه.

وتضيف الآن حالات عدم استجابة هواتف آيفون 18 برو وإعادة تشغيلها بشكل غير متوقع مشكلة أخرى إلى سجل العلامة التجارية المعروفة بموثوقية أجهزتها وبرمجياتها المصقولة.

المصدر / مواقع الكترونية