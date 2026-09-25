أسعار النفط تنخفض وسط آمال التوصل لهدنة بين أمريكا وإيران

سجلت أسعار النفط انخفاضا طفيفا اليوم الجمعة إذ تقيّم السوق عوامل متباينة تتضمن احتمالية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران ‌إلى جانب القصف الذي يشنه الحوثيون على السعودية.

وانخفض خام برنت 74 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 105.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 81 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 93.80 دولار للبرميل.

وجاءت بداية التعاملات فاترة على النقيض من أسبوع شهد تقلبات حادة. وارتفعت أسعار النفط أمس الخميس إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وزاد خام برنت عند التسوية بواقع 3.4 بالمئة بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 بالمئة.

يأتي هذا بينما يستكشف مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في نيويورك مسارا تدريجيا لإنهاء الحرب يتضمن قيام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن للحصار الاقتصادي المفروض على إيران، وفقا لما ذكرته مصادر قريبة من المفاوضات هذا الأسبوع.

المصدر / وكالات