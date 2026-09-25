قطر ترفض اتهامات نتنياهو لها بالتحريض ضد "إسرائيل"

عبرت دولة قطر عن رفضها القاطع لاتهام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها بتحريض الرأي العام ضد "إسرائيل".

وكتب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة "إكس": “نرفض بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر، في خطابه أمام الجمعية العامة، بشن حملة للتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل”.

وأضاف “لا يمكن فهم هذا الهجوم المتكرر على قطر إلا كمحاولة لصرف الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها حكومته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية الجسيمة”.

وتابع: “اختزال التحول المتنامي في الرأي العام العالمي، ولا سيما بين الشباب والأجيال الصاعدة، في مزاعم عن «حملات تأثير»، هو استخفاف بوعي جيل يرى أمام عينيه، وعلى مرأى العالم، ما يجري على الأرض، ويكوّن مواقفه بناءً على ما يشاهده من وقائع”.

وعن مغادرة الوفود الرسمية ومقاطعتها لكلمة نتنياهو، قال الأنصاري: “إذا كان نتنياهو وغيره من السياسيين المتطرفين الإسرائيليين، الذين باتوا يخطبون أمام قاعات فارغة، يريدون أن ينظر العالم إلى إسرائيل بصورة مختلفة، فعليهم أن يبدأوا بتغيير سياساتهم، ووقف انتهاكاتهم، واحترام القانون الدولي، وتحمل المسؤولية أمام شعبهم الذي انتخبهم بدلاً من البحث عن شماعات يعلّقون عليها تراجع صورة إسرائيل عالمياً”.

وختم تغريدته بالقول: “إن محاولة تحميل قطر، أو غيرها، مسؤولية تحول عالمي في الرأي العام تشكّل بفعل ما يشاهده الناس بأنفسهم، لم تعد تقنع أحداً، ولا يمكن فهم هذا الهجوم المتكرر على قطر إلا في سياق محاولة تحويل الأنظار عن المسؤولية السياسية عن السياسات والممارسات على الأرض، وتوظيف ذلك في الحسابات السياسية الداخلية”.

المصدر / فلسطين أون لاين