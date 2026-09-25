فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماكلمور يعلن عن جولة “فلسطين حرة” بعد استبعاده من حفلات إد شيران

50 طفلًا غزيًّا على موعد مع السمع.. زراعة القوقعة تخرجهم من عالم الصمت

"سينما الأجنحة الصغيرة".. شاشة تنقل أطفال غزة من الخيام إلى عالم الفرح

هويدي لـ"فلسطين": (إسرائيل) تمارس القتل "خارج المساءلة" رغم "وقف النار" بغزة

هل يمكن أن نُشفى داخل الحرب؟ إعادة تعريف التعافي

إصابات بقصف إسرائيلي وخروقات متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس

الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

دعوات مقدسية للنفير وشدّ الرحال إلى "الأقصى" لمواجهة المخططات التهويدية

الصحة بغزة تحذر من الاحتيال: التحويلات الطبية مجانية بالكامل

قطر ترفض اتهامات نتنياهو لها بالتحريض ضد "إسرائيل"

25 سبتمبر 2026 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
...
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيف)

عبرت دولة قطر عن رفضها القاطع لاتهام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها بتحريض الرأي العام ضد "إسرائيل".

وكتب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة "إكس": “نرفض بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر، في خطابه أمام الجمعية العامة، بشن حملة للتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل”.

وأضاف “لا يمكن فهم هذا الهجوم المتكرر على قطر إلا كمحاولة لصرف الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها حكومته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية الجسيمة”.

وتابع: “اختزال التحول المتنامي في الرأي العام العالمي، ولا سيما بين الشباب والأجيال الصاعدة، في مزاعم عن «حملات تأثير»، هو استخفاف بوعي جيل يرى أمام عينيه، وعلى مرأى العالم، ما يجري على الأرض، ويكوّن مواقفه بناءً على ما يشاهده من وقائع”.

وعن مغادرة الوفود الرسمية ومقاطعتها لكلمة نتنياهو، قال الأنصاري: “إذا كان نتنياهو وغيره من السياسيين المتطرفين الإسرائيليين، الذين باتوا يخطبون أمام قاعات فارغة، يريدون أن ينظر العالم إلى إسرائيل بصورة مختلفة، فعليهم أن يبدأوا بتغيير سياساتهم، ووقف انتهاكاتهم، واحترام القانون الدولي، وتحمل المسؤولية أمام شعبهم الذي انتخبهم بدلاً من البحث عن شماعات يعلّقون عليها تراجع صورة إسرائيل عالمياً”.

وختم تغريدته بالقول: “إن محاولة تحميل قطر، أو غيرها، مسؤولية تحول عالمي في الرأي العام تشكّل بفعل ما يشاهده الناس بأنفسهم، لم تعد تقنع أحداً، ولا يمكن فهم هذا الهجوم المتكرر على قطر إلا في سياق محاولة تحويل الأنظار عن المسؤولية السياسية عن السياسات والممارسات على الأرض، وتوظيف ذلك في الحسابات السياسية الداخلية”.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر #نتنياهو #التحريض

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة