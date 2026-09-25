إصابات بقصف إسرائيلي وخروقات متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

أصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة السوارحة ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخين على منطقة السوارحة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة شمالي وشمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال غربي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي شرقي المدينة.

وجنوبي القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة جنوبي وشرقي المدينة، بالتزامن مع تجدد إطلاق النار من الطيران المروحي شرقي خان يونس.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في سماء المناطق الشرقية لبلدة القرارة، شمالي خان يونس.

وأمس الخميس، استشهد 5 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون، جراء إطلاق نار وغارات إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 1,408 شهداء، إضافة إلى 4,916 إصابة و834 شهيدا جرى انتشالهم، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان إلى 73,928 شهيدا و175,030 إصابة، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين