فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات مقدسية للنفير وشدّ الرحال إلى "الأقصى" لمواجهة المخططات التهويدية

الصحة بغزة تحذر من الاحتيال: التحويلات الطبية مجانية بالكامل

الخارجية البريطانية: ما يحدث في غزة يجب أن يخجل العالم

5 شهداء ومصابون بقصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة بغزة

مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار مسيرة في غزة

خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال والتصدي لاقتحامات المستوطنين

عزلة دولية تحاصر نتنياهو.. و لا لقاء مع ترمب

الاحتلال يطرح عطاءً لبناء 400 وحدة استيطانية شرق قلقيلية

الأردن.. رحلات لإسرائيليين تفتح ملف المحاسبة

لاعب ريال مدريد السابق على أبواب تجربة جديدة في إيطاليا

الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

25 سبتمبر 2026 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #درجات الحرارة #الأرصادالجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة