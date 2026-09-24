الصحة بغزة تحذر من الاحتيال: التحويلات الطبية مجانية بالكامل

حذرت لجنة التحويلات الطبية بوزارة الصحة في قطاع غزة المرضى وذويهم من محاولات الاحتيال واستغلال حاجتهم للعلاج، مؤكدة أن التحويلات الطبية مجانية بالكامل، ولا تُستوفى أي رسوم مقابل إجراءات التحويل أو تسريعها أو أي خدمة مرتبطة بها.

وأوضحت اللجنة، في بيان الخميس، أن أولوية إنجاز التحويلة وسرعة إتمامها تُحددان وفق الحالة الصحية ودرجة الحاجة الطبية، وبناءً على توصية الطبيب المعالج، مشيرة إلى السماح بمرافق واحد من الدرجة الأولى، فيما تخضع أي استثناءات لتقديم التماس وفق الإجراءات المعتمدة، بعد التواصل عبر الرقم المجاني 103.

ونبهت إلى أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دفع مبالغ مالية لتسريع التحويلات الطبية أو إضافة مرافقين غير صحيح، مؤكدة أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولات الاحتيال واستغلال المرضى وذويهم.

ودعت اللجنة المرضى وذويهم إلى عدم التعامل مع أي شخص يطلب مبالغ مالية أو يدّعي قدرته على تسريع إجراءات التحويل، والاعتماد حصراً على القنوات الرسمية المعتمدة.

المصدر / فلسطين أون لاين