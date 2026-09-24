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الخارجية البريطانية: ما يحدث في غزة يجب أن يخجل العالم

24 سبتمبر 2026 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
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ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يكون مصدر خجل للمجتمع الدولي ويمثل وصمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي

قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، إن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يكون مصدر خجل للمجتمع الدولي، ويمثل وصمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى تكثيف الضغط السياسي عليها لتحقيق تقدم ملموس في القضية الفلسطينية.

وأكد ميليباند، الخميس، ضرورة العمل على تحقيق مسار حل الدولتين، مشددًا على أهمية استخدام الضغط السياسي على حكومة الاحتلال لدفعها نحو خطوات عملية على الأرض بشأن القضية الفلسطينية.

وتأتي تصريحات الوزير البريطاني في سياق موقف لندن الداعي إلى الحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقد أكد ميليباند في تصريحات سابقة أن حل الدولتين يمثل محورًا أساسيًا في السياسة البريطانية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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