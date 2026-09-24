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مقتل جنديين بانفجار مسيرة في غزة

24 سبتمبر 2026 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
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المسيّرة انفجرت بالخطأ قرب عدد من الجنود ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين

أفادت مصادر عبرية بمقتل جنديين من قوات الاحتلال وإصابة آخرين، بينهم مصابون بجروح خطرة، إثر انفجار مسيّرة مفخخة تابعة لجيش الاحتلال قرب قوة عسكرية في قطاع غزة، عن طريق الخطأ.

وذكرت موقع "حدشوت لفني كولام" العبري، الخميس، أن المسيّرة انفجرت بالخطأ قرب عدد من الجنود، ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين، بعضهم بجروح خطرة.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من جيش الاحتلال بشأن الحادث أو حصيلة الخسائر، فيما تواصل المصادر العبرية نشر تفاصيل متضاربة حول عدد القتلى والمصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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