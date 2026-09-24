عزلة دولية تحاصر نتنياهو.. و لا لقاء مع ترمب

تحاصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزلةٌ دولية تتجلى في جدول أعمال زيارته الخاطفة إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ اختُصرت الزيارة إلى ساعات معدودة دون إقامة أو لقاءات سياسية بارزة.

ونقلت القناة "الـ13 الإسرائيلية" أن تحذيرات استخباراتية وأمنية دفعت مسؤولين أمنيين في "إسرائيل" إلى التوصية بتقليص مدة إقامة نتنياهو في الولايات المتحدة وتجنب المبيت في نيويورك، بعد مناقشات أُجريت خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن نتنياهو سيمكث نحو 6 ساعات فقط في الولايات المتحدة، ولن يرافقه صحفيون إسرائيليون على متن طائرته، مشيرة إلى أن تقليص مدة الزيارة يرتبط بمخاوف من أحداث أمنية واحتجاجات مرتقبة في نيويورك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية.

كما قالت "معاريف" إن نتنياهو سيلقي خطابه في أجواء مشحونة داخل قاعة الأمم المتحدة، عقب سلسلة خطابات انتقدت السياسات الإسرائيلية، وسط ترقب لمغادرة وفود القاعة أثناء كلمته.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن نتنياهو سيوجه خطابه إلى الإسرائيليين بالدرجة الأولى، معتبرة أن الاهتمام الدولي بخطابه تراجع.

لا لقاء مع ترمب

وعلى صعيد اللقاءات السياسية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جدول نتنياهو في نيويورك محدود مقارنة بزياراته السابقة، ولا يتضمن لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جدولي نتنياهو وترمب في نيويورك لا يتقاطعان بما يسمح بعقد اللقاء، فيما أفاد مسؤول أمريكي بأن نتنياهو ليس ضمن القادة المقرر أن يلتقيهم ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

كما أُلغيت محطة كانت مقررة لنتنياهو في ولاية تكساس للقاء رجل الأعمال إيلون ماسك، رغم وصول فريق إسرائيلي مسبقًا للتحضير لها، لتتركز زيارته عمليًا على المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وإلقاء خطابه.

إيران في صدارة الخطاب

ومن المتوقع أن يستمر خطاب نتنياهو نحو 40 دقيقة، على أن تتصدره قضية إيران، وفق "معاريف"، التي قالت إنه سيتناول جهود طهران لإعادة بناء قدراتها، وقد يتطرق إلى احتمال سقوط النظام الإيراني ويوجه رسائل مباشرة إلى الشارع الإيراني.

وتأتي الزيارة في ظل انتقادات ومطالبات بملاحقة نتنياهو، إذ وصفه عمدة نيويورك زهران ممداني، في مقابلة تلفزيونية، بأنه "مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني"، داعيًا السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

انتقادات واسعة لـ"إسرائيل" في الأمم المتحدة

وتعرضت "إسرائيل" لانتقادات حادة خلال المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على خلفية الحرب على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب عملياتها العسكرية في لبنان وسوريا.

وقال قادة قطر وتركيا وإيران إن غزة تواجه أوضاعًا كارثية، وطالبوا بوقف الحرب والتهجير. كما حذر العاهل الأردني من التوسع الإسرائيلي، ودعا إلى استخدام العقوبات والعزل الدبلوماسي ضد "إسرائيل"، فيما ندد الرئيس السوري بالغارات الإسرائيلية على بلاده.

وانتقدت فرنسا وبريطانيا والبرازيل وإسبانيا ما وصفته بالصمت الدولي تجاه الأوضاع في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان 12 دولة حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفق النص الأصلي.

تراجع مكانة "إسرائيل" في الولايات المتحدة

وفي السياق، قال السفير الأمريكي الأسبق لدى "إسرائيل" دان شابيرو إن مكانة "إسرائيل" تشهد تراجعًا غير مسبوق في الولايات المتحدة، معتبرًا أن نتنياهو "ليس جزءًا من الحل".

ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية عن شابيرو قوله إن التراجع في مكانة "إسرائيل" "غير مسبوق"، مضيفًا أن الانخفاض طال حتى أوساط الجمهوريين.

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي الأمريكي لـ"إسرائيل"، بما في ذلك استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن في قضايا تتعلق بـ"إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات