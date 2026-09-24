لاعب ريال مدريد السابق على أبواب تجربة جديدة في إيطاليا

متابعة/ فلسطين أون لاين:

اقترب النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد السابق، من خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، بعدما توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي أودينيزي للانضمام إلى صفوفه.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن أودينيزي يعتبر التعاقد مع ألابا صفقة مهمة للنادي، في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها المدافع النمساوي، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

ورغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لا تزال هناك إجراءات رسمية متبقية قبل إتمام الصفقة والإعلان عنها بشكل نهائي، من بينها استكمال الفحوصات والتوقيع على العقود.

ويستعد ألابا، البالغ 34 عامًا، لبدء فصل جديد في مسيرته، بعدما دافع عن ألوان بايرن ميونيخ وريال مدريد خلال السنوات الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات