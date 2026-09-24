الدفاع المدني يطالب بإدخال مستلزمات تشغيل مركباته بغزة

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة دول العالم والمنظمات الإنسانية والدولية، العمل الجاد والتدخل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بإدخال الزيوت والإطارات (الكاوتشوك) والبطاريات اللازمة لتشغيل وصيانة المركبات والآليات المخصصة للتدخلات الإنسانية.

وأكدت المديرية، في بيان لها اليوم الخميس، توقف عدد من مركباتها الإنسانية، في ظل نقص حاد في هذه المستلزمات بالأسواق المحلية.

وقالت إن شح هذه المواد وعدم توفرها بالكميات المطلوبة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها، ما فاقم الصعوبات التي تواجه طواقم الدفاع المدني، وأثر في قدرتها على الحفاظ على جاهزية مركباتها وآلياتها، والحد من قدرتها على الاستجابة السريعة للبلاغات والحوادث وأداء واجبها الإنساني.

وشددت على أن مركباتها وآلياتها المهنية تعمل منذ سنوات في ظروف بالغة الصعوبة، ما يتطلب توفير مستلزمات التشغيل والصيانة بصورة مستمرة، خاصة الزيوت والإطارات والبطاريات والوقود، باعتبارها من الاحتياجات الأساسية لضمان استمرار عملها الميداني.

ونوهت المديرية إلى أن نداءات الاستغاثة تزداد خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع ارتفاع مستوى التدخلات الإنسانية، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى جاهزية المركبات والآليات بشكل دائم.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والجهات ذات العلاقة بالتدخل العاجل لتسهيل إدخال هذه الاحتياجات إلى قطاع غزة، بما يمكّنها من تشغيل مركباتها وآلياتها، ويتيح لطواقمها مواصلة أداء مهامها في إنقاذ الأرواح والاستجابة للحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات