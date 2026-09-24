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كلوب يفرض قواعد جديدة لتعزيز الانضباط في منتخب ألمانيا

24 سبتمبر 2026 . الساعة 15:19 بتوقيت القدس
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كلوب
متابعة/ فلسطين أون لاين:

بدأ يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني، تطبيق مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة داخل معسكر «المانشافت»، بهدف تعزيز الانضباط ورفع مستوى التركيز لدى اللاعبين.

وتتضمن التعليمات الجديدة إلزام جميع اللاعبين بالوصول في الموعد المحدد إلى وجبات العشاء، إلى جانب منع استخدام الهواتف المحمولة قبل المباريات، من أجل منح اللاعبين فرصة أكبر للتركيز والتواصل فيما بينهم.

كما تشمل القواعد منع قص الشعر داخل فندق إقامة المنتخب، فضلًا عن وضع قيود أكبر على زيارات أفراد العائلة للاعبين خلال البطولات الكبرى.

ويسعى كلوب من خلال هذه الإجراءات إلى وضع نظام واضح داخل المنتخب، بحيث يمتد الالتزام والانضباط إلى الحياة اليومية للاعبين، وليس فقط إلى التدريبات والمباريات.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
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