هل يستمر ميسي حتى عام 2030 ؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي إنتر ميامي الأمريكي في تمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق لفترة تتجاوز نهاية عقده الحالي.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028، وهو ما أكده النادي رسميًا عند الإعلان عن تمديد عقد قائده.

وبحسب التقارير، يدرس النادي إمكانية تمديد عقد ميسي لموسمين إضافيين على الأقل، حتى عام 2030، في ظل رغبة الإدارة في استمرار قائد الفريق لأطول فترة ممكنة.

وتأتي هذه الأنباء وسط خطط أوسع من إنتر ميامي للإبقاء على ميسي مرتبطًا بالنادي حتى بعد اعتزاله، إذ سبق أن تحدث مسؤول الأعمال في النادي عن إمكانية استمرار ارتباط النجم الأرجنتيني بالمؤسسة في دور استثماري بعد نهاية مسيرته كلاعب.

ويبقى تمديد العقد لما بعد 2028 غير معلن رسميًا حتى الآن، لكن المؤكد أن ميسي يملك عقدًا مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028، فيما تبدو رغبة النادي واضحة في استمرار قائدها لفترة أطول.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات