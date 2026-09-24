إنفانتينو يفتح الباب أمام مراجعة آليات اتخاذ القرار في "فيفا"

متابعة/ فلسطين أون لاين:

فتح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الباب أمام إجراء تغييرات في آليات العمل واتخاذ القرار داخل الاتحاد، بعدما اقترح إخضاع هذه العمليات لمراجعة خارجية مستقلة.

ويأتي المقترح في إطار بحث سبل تطوير منظومة الحوكمة داخل «فيفا»، بما قد يشمل مراجعة دور وصلاحيات رئيس الاتحاد، وتعزيز الشفافية، وتوسيع المشاركة في القرارات الكبرى.

وقال إنفانتينو: «العمليات الديمقراطية والاستقلالية والسلطة الرياضية في فيفا لم تكن يوماً للبيع، وهي ليست للبيع ولن تكون كذلك أبداً».

ومن المنتظر أن تفتح المراجعة المستقلة نقاشاً حول آليات اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الدولي، وعلاقة القيادة التنفيذية بالاتحادات الوطنية والقارية، إلى جانب سبل تعزيز الشفافية والمشاركة في الملفات الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاش متزايد داخل كرة القدم العالمية بشأن تطوير أنظمة الحوكمة وضمان مشاركة أوسع للأعضاء في القرارات التي ترسم مستقبل اللعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات