ضربة جديدة لمنتخب فرنسا

متابعة/ فلسطين أون لاين:

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى المنتخب الفرنسي ضربة جديدة قبل مواجهته أمام تركيا، بعد تأكد غياب المدافع إبراهيما كوناتي بسبب الإصابة.

وشعر كوناتي بآلام على مستوى الركبة خلال التدريبات، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية عن تعرضه لالتواء بسيط في الركبة اليمنى، ما سيبعده عن مواجهة تركيا.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي المدافع ليني يورو، لاعب مانشستر يونايتد، لتعويض غياب كوناتي.

ويمثل هذه الاستدعاء فرصة مهمة ليورو لتسجيل أول ظهور له بقميص المنتخب الفرنسي الأول، بعدما سبق له تمثيل منتخب فرنسا تحت 21 عاماً.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات