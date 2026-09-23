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بعد استشهاده.. الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية بيت عور

23 سبتمبر 2026 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل الشهيد بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة

داهمت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، منزل الشهيد محمود محمد محمود سليمان (29 عامًا) في بلدة بيت عور التحتا، غرب رام الله، عقب استشهاده برصاص الاحتلال إثر عملية دهس استهدفت دورية مشتركة للشرطة والجيش عند حاجز بيت عور.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل الشهيد، بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة، عقب العملية التي أسفرت عن إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح خطيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على سليمان عقب عملية الدهس، ما أدى إلى استشهاده في المكان، فيما احتجزت جثمانه.

وبحسب مصادر إعلامية عبرية، فإن الجندي المصاب في عملية الدهس هو نجل سفير الاحتلال لدى الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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