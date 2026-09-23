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تشييع جثامين أربعة شهداء بقصف إسرائيلي على غزة

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بالصور تشييع جثامين أربعة شهداء بقصف إسرائيلي على غزة

23 سبتمبر 2026 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
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تشييع ووداع جثماني الشهيدين أحمد زكي زيارة و أدهم صبحي زيارة، واللذين ارتقيا شهداء بعد استهدافهم بصواريخ اسرائيلية مساء أمس شرق مدينة غزة (تصوير محمود أبو حصيرة)

شيّع أهالي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جثمانين أربعة شهداء، وهم: أحمد زكي زيارة وأدهم صبحي زيارة، محمد إبراهيم محمد أبو علوان وأسامة خالد محمد أبو خاطر، الذين ارتقوا مساء أمس الثلاثاء، وصباح اليوم الأربعاء، إثر استهدافهما بصواريخ إسرائيلية شرق مدينة غزة، وغربي مدينة خانيونس.

وأُقيمت مراسم التشييع بمشاركة ذوي الشهداء وعدد من المواطنين، وسط حالة من الحزن، فيما نُقلوا إلى مثواهم الأخير بعد الصلاة عليهما.

وكان الشهيدان زيارة، قد استُهدفا مساء أمس بصواريخ إسرائيلية في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، ما أدى إلى استشهادهما.

فيما استشهد أبو علوان وخاطر، بقصف استهدف سيارة مدنية قرب مفترق أصداء، غربي مدينة خانيونس.

ويأتي تشييع الشهداء في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى جراء القصف وإطلاق النار، وفق مصادر محلية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الشهداء #التشييع

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