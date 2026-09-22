كوريا الشمالية تعلن اختبار سلاح جديد

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أنها أجرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تجربة ناجحة لنوع جديد من الأسلحة، وصفها الزعيم كيم جونغ أون بأنها استعراض لتكنولوجيا دفاعية «متطورة للغاية».

وفي المقابل، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي إنه سيؤكد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع ضرورة المضي قدمًا في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بصورة عملية وتدريجية، مشيرًا إلى استعداد سيول وواشنطن لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

وتأتي دعوة لي في ظل استمرار كوريا الشمالية في اختبار أسلحتها، رغم خفض الولايات المتحدة نطاق مناورة عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، في خطوة تهدف إلى التهدئة وخفض التوتر مع الزعيم كيم جونغ أون.

تجربة ناجحة لنوع جديد من الأسلحة

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أجرى مكتب الصواريخ الكوري الشمالي يوم الأحد «تجربة ناجحة لنوع جديد من الأسلحة»، بحضور الزعيم كيم جونغ أون.

ولم تحدد كوريا الشمالية طبيعة نظام الأسلحة الذي جرى اختباره، لكنها أكدت أن التجربة تمثل «أهمية بالغة في التطور التكنولوجي السريع لأنظمة الأسلحة».

ووصف كيم التجربة بأنها «بلا شك استعراض لافت لتكنولوجيا دفاعية متطورة للغاية»، و«تجديد واضح في تحديث القوات المسلحة»، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

الخصوم سيفهمون معنى هذا التقدم التكنولوجي

وقال كيم إن خصوم بلاده سيفهمون بشكل أفضل الأهمية العسكرية لهذا التقدم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا ستكون ذات أهمية بالغة لتعزيز استعداد البلاد للحرب وتطوير قواتها المسلحة مستقبلًا.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أكد أن هذا التطور «سيُسبب للعدو صداعًا لا شفاء منه وضربة قاسية لا مهرب منها».

ويأتي الإعلان الكوري الشمالي بعد يومين من إعلان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، من منطقة وونسان.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات