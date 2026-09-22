جيش الاحتلال يطالب بزيادة أسطول الغواصات لمواجهة "تنامي" القوة البحرية التركية

طالب الجيش الإسرائيلي بزيادة عدد غواصاته إلى ثماني غواصات، في ظل متابعته لتوسع القدرات البحرية التركية، ولا سيما في مجال الغواصات المصنّعة في ألمانيا.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، يمتلك سلاح البحرية التركي حاليًا 14 غواصة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18 خلال السنوات المقبلة، مقابل خمس غواصات لدى الجيش الإسرائيلي حاليًا، مع اقتراب دخول غواصة سادسة إلى الخدمة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الفارق في أسطول الغواصات بين الجانبين، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع توصية للمستوى السياسي بزيادة أسطوله إلى ثماني غواصات خلال السنوات المقبلة، في مؤشر على تنامي الاهتمام الإسرائيلي بالقدرات العسكرية لدولة إقليمية ذات سيادة مثل تركيا.

ووفق المعطيات الإسرائيلية، تتابع المؤسسة العسكرية توسع البحرية التركية وما تصفه بزيادة كبيرة في عدد الغواصات والقطع البحرية الحديثة، بما فيها غواصات ألمانية الصنع من الطرازات المستخدمة أيضًا لدى البحرية الإسرائيلية.

وتبلغ تكلفة الغواصة الواحدة نحو مليار يورو، فيما تتيح اتفاقية أبرمتها (إسرائيل) مع ألمانيا شراء غواصة إضافية ضمن شروط مالية محددة. وأوصى الجيش، وفق الإذاعة، بالاستفادة أولًا من خيار شراء الغواصة الإضافية.

ومن المقرر أن تُبحث خطوات شراء غواصة أو غواصتين بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب مسؤولين أمنيين نقلت عنهم إذاعة الجيش.

ويأتي التحرك في ظل تركيز متزايد داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على التطور المتسارع في القدرات البحرية التركية، في وقت تسعى فيه (إسرائيل) إلى توسيع أسطولها البحري للحفاظ على قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات