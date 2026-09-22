غارات ونسف منازل واستهداف للنازحين يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

سجل قطاع غزة، الثلاثاء، خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت القصف وإطلاق النار ونسف منازل ومنشآت سكنية، إلى جانب استهداف مناطق تؤوي نازحين، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية بمناطق متفرقة من القطاع وتتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأفادت المعطيات بتسجيل 11 خرقًا إسرائيليًا خلال ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيّرة فوق مدينة غزة.

وقصفت الدبابات الإسرائيلية مناطق شرقي خانيونس، بالتزامن مع غارات جوية على أطرافها الشرقية، فيما أطلقت المروحيات النار شرقي دير البلح، وشهدت المناطق الجنوبية لخانيونس إطلاق نار مكثفًا من الآليات العسكرية.

وفي مدينة غزة، استهدفت المدفعية المناطق الشرقية، ونفذت الطائرات الحربية غارة شرقي المدينة، بينما أطلقت الآليات العسكرية النار شمال غربيها بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة من نوع "كواد كوبتر" في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان. كما تعرضت المناطق الشرقية لحي التفاح لغارات جوية.

وفي السياق ذاته، توغل روبوت مفخخ باتجاه مفترق "السنافور" شرقي حي التفاح، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمنازل ومنشآت سكنية شمال غربي بيت لاهيا. كما أطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه ساحل خانيونس.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة عربية وأميركية في شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب في القطاع.

كما تتواصل الخروقات رغم التفاهمات المعلنة في تموز/يوليو 2026 بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من التهدئة، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/يوليو التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.

وتضع الخروقات المتكررة وقف إطلاق النار أمام ضغوط متواصلة، في وقت يفترض أن تتيح التهدئة تثبيت الوضع الميداني وتهيئة الظروف لتنفيذ مراحل الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات