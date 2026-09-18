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"الموساد" يخترق هاتف مستشارة الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط

18 سبتمبر 2026 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
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دورا كاتوتي مستشارة شؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المكتب الدبلوماسي للرئاسة الفرنسية.

أفادت مجلة (تشالنجز) الفرنسية بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" اخترق هاتف دورا كاتوتي، مستشارة شؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المكتب الدبلوماسي للرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه).

وأشارت المجلة استنادا إلى مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، إلى أن اختراق "الموساد" هاتف كاتوتي كُشف خلال فحص أمني.

وأوضحت أن عملية الاختراق نُفذت بأسلوب التصيد الإلكتروني، بعدما ردت "كاتوتي" على رسالة مزيفة اعتقدت أنها مرسلة من السلطة الفلسطينية.

ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية أي بيان بشأن القضية.

وأفاد المكتب الدبلوماسي في الرئاسة الفرنسية بأنه "لا يؤكد هذه المعلومات التي تتضمن أخطاء"، بشأن ادعاء الاختراق.

وكانت كاتوتي قد بدأت عملها مستشارة لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المكتب الدبلوماسي للرئاسة الفرنسية خلال فبراير/ شباط الماضي.

المصدر / باريس/ فلسطين أون لاين:
#فرنسا #السلطة الفلسطينية #الموساد #الإليزيه

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