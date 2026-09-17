مواعيد كأس السوبر الإسباني 2027.. والبلد المستضيف والقناة الناقلة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا مواعيد النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني 2027، والتي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية، وبرعاية موسم الرياض "هيئة الترفيه السعودية".

ويشارك في البطولة 4 فرق وهي "برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد"، بينما حصل قناة MBC مصر على الحقوق الحصرية لبث المباريات.

وتقام مباراتا نصف النهائي يومي 2 و3 فبراير 2027، بينما تُلعب المباراة النهائية يوم 6 فبراير.

وتُقام البطولة للمرة الأولى في إسطنبول، حيث تستضيف ثلاثة ملاعب مباريات المسابقة، على أن يحتضن رامس بارك المباراة النهائية.

المصدر / فلسطين أون لاين