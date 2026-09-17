هند رجب" تكلف لاعب غرامة مالية

متابعة/ فلسطين أون لاين:

فرضت رابطة كرة القدم الأميركية NFL غرامة مالية قدرها 11 ألفًا و492 دولارًا على لاعب هيوستن تكسانز عزيز الشاعر (Azeez Al-Shaair)، بعد ظهوره خلال مباراة فريقه أمام بافالو بيلز، والاسم "هند رجب" مكتوبًا على المنطقة السوداء أسفل عينيه.

وجاءت الخطوة من اللاعب تكريمًا لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي قُتلت في قطاع غزة عام 2024، وتحولت قصتها إلى واحدة من الحالات التي حظيت باهتمام دولي واسع خلال الحرب على غزة.

وارتدى الشاعر الكتابة خلال مواجهة هيوستن تكسانز أمام بافالو بيلز في افتتاح موسم الفريق، وهي المباراة التي انتهت بخسارة تكسانز بنتيجة 36-31. وسجل اللاعب خلال اللقاء 8 تدخلات دفاعية، في الوقت الذي لفت فيه ما كتبه على وجهه الأنظار بعيدًا عن مجريات المباراة.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الشاعر لغرامة بسبب رسالة مكتوبة على المنطقة أسفل عينيه؛ إذ سبق أن عاقبته الرابطة في يناير 2026 بغرامة قدرها 11 ألفًا و593 دولارًا، بعد كتابته عبارة " أوقفوا الإبادة" (Stop the Genocide) خلال إحدى مباريات الأدوار الإقصائية، وبذلك تصل قيمة الغرامتين إلى أكثر من 23 ألف دولار.

وبعد انتشار خبر الغرامة، أعلن نجم كرة السلة الأميركي كيري إيرفينغ دعمه للشاعر، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "سأتكفل بغرامته"، في إشارة إلى استعداده لدفع مبلغ الغرامة البالغ 11 ألفًا و492 دولارًا.

ويأتي موقف إيرفينغ في سياق مواقفه العلنية السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فيما يواصل الشاعر استخدام حضوره كلاعب محترف للتعبير عن مواقف مرتبطة بالحرب على غزة.

وأعادت الواقعة اسم هند رجب إلى الواجهة الرياضية والإعلامية العالمية، بعدما اختار لاعب في أحد أكبر الدوريات الرياضية الأميركية تخليد ذكراها داخل ملعب كرة القدم الأميركية، قبل أن تتحول الكتابة القصيرة على وجهه إلى غرامة مالية وقصة أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

المصدر / فلسطين أون لاين