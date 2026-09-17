طوفان الأقصى يقطف ضابط استخبارات فرقة غزة

قرر رئيس شعبة الموارد البشرية في جيش الاحتلال، بناءً على قرار رئيس الأركان، فصل ضابط استخبارات فرقة غزة، الرائد "أ"، من الخدمة العسكرية، على خلفية فشله خلال أحداث 7 أكتوبر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قرار الفصل جاء بعد تشكيل لجنة عسكرية للنظر في القضية، عقب محاولة الضابط خلال الأشهر الأخيرة وقف إجراءات فصله عبر التماس قضائي، إلا أن المحكمة سمحت بمواصلة الإجراءات.

وأوضحت الإذاعة أن اللجنة العسكرية في جيش الاحتلال أنهت عملها وقدمت توصياتها بشأن القضية، قبل أن يقرر رئيس شعبة الموارد البشرية فصل الرائد "أ" من صفوف الجيش.

ويأتي قرار الفصل بعد استكمال المسار القانوني والإجراءات القيادية المتعلقة بالقضية، وفق ما أوردته إذاعة الجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين