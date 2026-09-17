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92 شهيدًا في سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة

17 سبتمبر 2026 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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أسرى في سجون الاحتلال (أرشيف)

أفادت مؤسسات الأسرى بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة، ممن أُعلنت هوياتهم منذ بدء جريمة الإبادة، إلى 92 شهيدًا، بينهم 53 معتقلًا من قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل.

وقالت مؤسسات الأسرى، في بيان الخميس، إن الأسرى الشهداء ارتقوا نتيجة منظومة من الجرائم والانتهاكات داخل سجون الاحتلال، شملت التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية، إلى جانب التنكيل والإذلال والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وأشارت إلى أن مصير عدد من معتقلي قطاع غزة لا يزال مجهولًا، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، موضحة أن الشهادات والمعطيات المتراكمة تشير إلى تعرض عشرات المعتقلين لعمليات إعدام ميدانية.

وباستشهاد الأطرش، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن عُرفت هوياتهم منذ عام 1967 إلى 329 شهيدًا.

كما بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم والمعلومة هوياتهم 100 شهيد، بينهم 89 شهيدًا ارتقوا منذ بدء جريمة الإبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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